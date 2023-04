Autarquia de Santa Marta de Penaguião apoia estudantes universitários 

No passado dia 25 de abril, o Executivo Municipal procedeu à entrega das bolsas de estudo a estudantes universitários, a bombeiros e a descendentes de bombeiros que frequentam o ensino superior.

A cerimónia decorreu no Auditório Municipal de Santa Marta de Penaguião tendo sido atribuído um total de 62 bolsas no valor de 31.000 Euros. (55 bolsas a alunos do ensino superior e 7 bolsas a bombeiros e descendentes de bombeiros).

Cada aluno recebeu um cheque no valor de 500€.

Durante a cerimónia de entrega, o presidente da Câmara Municipal apelou ao sentido de responsabilidade dos jovens para com o futuro do concelho. Sublinhou ainda a importância dada pelo Executivo Municipal à questão da fixação dos jovens e do contributo na sua formação.

GC