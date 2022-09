Autarquia de Santa Marta de Penaguião avança com requalificação da Casa do Cantoneiro da EN2

As obras de requalificação e valorização da histórica Casa do Cantoneiro de Santa Marta de Penaguião iniciaram no passado dia 7 de setembro.

Um investimento adjudicado no valor total de 221.471,15 euros vai, agora, tornar-se numa realidade. A operação que vai permitir requalificar o edifício de forma a preservar os valores e encontrar mecanismos que o tornem apto a tornar-se num polo de dinamização e apoio ao turismo.

Salienta-se que o imóvel possui um potencial claro e inequívoco na promoção da história do Frei João de Mansilha, da Estrada Nacional 2, do Caminho Português Interior de Santiago, dos produtores do concelho penaguiense e de todos os trilhos que se poderão fazer no Berço D’Ouro.

GC CM