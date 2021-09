Autarquia de Santa Marta de Penaguião entrega livros de fichas

O Município de Santa Marta de Penaguião procedeu no dia de hoje, primeiro dia de aulas, à entrega dos manuais das Atividades de Enriquecimento Curricular aos alunos do 1º ciclo e dos cadernos de atividades a todos os alunos do 1º, 2º e 3º ciclo do Agrupamento de Escolas do concelho.

À semelhança dos anos anteriores, o executivo municipal deslocou-se a todas as Escolas Básicas para proceder à entrega dos referidos livros. “Trata-se de um investimento financeiro por parte da autarquia na Educação, mas permite dotar todos os alunos com as ferramentas necessárias para o ano letivo que agora se inicia, bem como aliviar os pais e encarregados de educação de algumas despesas tidas com a educação nestes tempos difíceis”, refere o edil local.

De referir que foi ainda entregue a cada aluno do pré-escolar ao 3º ciclo, aquando dos dias de apresentação aos pais, as cadernetas de aluno ofertadas pela autarquia de Santa Marta de Penaguião.

O Município de Santa Marta de Penaguião deseja a todos os Alunos, Professores, Auxiliares e Encarregados de Educação um excelente ano letivo em segurança.