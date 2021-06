Autarquia de Santa Marta de Penaguião recebeu campeões distritais de futebol

Foi com muito orgulho que, no dia 15 de junho, a Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião recebeu no seu Salão Nobre, os jogadores, dirigentes, equipa técnica e staff da Associação Futebol Clube de Santa Marta de Penaguião.

O clube e os atletas que se sagraram Campeões Distritais de Seniores da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Vila Real (AFVR) no passado dia 6 de junho, receberam pelas mãos do executivo municipal medalhas comemorativas da vitória onde se podia ler “Eu fui Campeão pelo Santa Marta”.

Uma cerimónia marcada pelo orgulho no trabalho de equipa e camaradagem que a Associação desempenhou ao longo de toda a época que, apesar de atípica, fortaleceu o espírito desportivo. A direção do Clube agradeceu a todos os penaguienses pelo apoio demonstrado ao longo dos jogos mesmo que estes se tivessem realizado sem público. Ao Município foram dirigidas palavras de agradecimento pelo investimento constante no desporto concelhio e na intervenção no relvado do Estádio Municipal.

O Presidente da autarquia, Dr. Luís Machado, amante do futebol, lamentou que o desporto tenha sido vivido de forma tão atípica e a época marcada por alguns constrangimentos, nomeadamente no Campo da Flávia da Cumieira, com a queda de um muro (que já se encontra em fase de resolução). O edil frisou o compromisso assumido pelo município para com o desporto tendo agradecido aos três clubes de futebol concelhios a compreensão e Fair Play demonstrados ao longo de toda a época.

O Município de Santa Marta de Penaguião parabeniza assim a Associação Futebol Clube de Santa Marta de Penaguião, desejando-lhe muito sucesso enquanto clube inserido no Campeonato de Portugal de Futebol.