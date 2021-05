Autarquia de Santa Marta entrega vouchers aos profissionais de Saúde

No dia em que se assinala o Dia Mundial do Médico de Família, 19 de maio, a autarquia de Santa Marta de Penaguião procedeu à entrega dos vouchers aos profissionais de Saúde que, mais do que nunca, tiveram um papel essencial junto das famílias penaguienses durante esta pandemia.

Médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Centro de Saúde e da Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) receberam os seus vouchers no valor de 20€ para descontar em compras no comércio local.

De salientar que os vouchers foram mais uma vez distribuídos de acordo com as listagens facultadas pelas unidades referidas representando assim uma forma de reconhecer o trabalho dos profissionais e de incentivar a economia local.