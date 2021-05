Autarquia de Santa Marta já atribuiu perto de 47 mil euros em apoios financeiros diretos

Os empresários de Santa Marta de Penaguião continuam a receber os apoios financeiros referentes ao Programa Extraordinário de Apoio e Incentivo ao Comércio Local.

Decorreu na manhã de hoje, dia 21 de maio, a terceira entrega de apoios da autarquia penaguiense, num valor total de 11.542,78 €, que continuam a corresponder a itens como o valor correspondente a dois meses de renda, um mês de TSU, bem como o valor equivalente a taxas anuais de água, saneamento e resíduos sólidos, entre outros.

Ajudas financeiras que correspondem a mais de 3% do orçamento municipal, tal como referido pelo Presidente da Câmara Municipal aquando da referida entrega, sendo que as mesmas poderão ser sempre reforçadas de acordo com a evolução da pandemia.

Aquando da cerimónia, o autarca reforçou o pedido a todos os presentes para o rigor e cumprimento máximo de todas as regras de segurança nos seus estabelecimentos comerciais ou outras áreas profissionais correspondentes. “Não queremos correr o risco de retrocedermos no desconfinamento como alguns dos nossos concelhos vizinhos. Temos de estar cientes que, sendo o nosso concelho um concelho de pequena dimensão, mais rapidamente podemos retroceder. Vamos mantermo-nos firmes nesta luta, e reavivar aos poucos a nossa economia”, frisou ainda o Presidente da Câmara.