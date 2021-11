Autarquia de Vila Pouca de Aguiar lança vales “Este Natal compre no comércio local”

Foi aprovada, em Vila Pouca de Aguiar, em reunião de Câmara, a atribuição de voucher “Este Natal Compre no Comércio Local” no valor de 5 euros, por cada 30 Euros de compras, efetuadas em estabelecimento local aderente do concelho, efetuada por cidadão maior de idade, tendo como limite máximo de 10 vouchers ou 50 euros por cada utilizador.

O voucher em valor pecuniário poderá ser utilizado na aquisição de produtos e/ou serviços comercializados no comércio local aderente. O comerciante possuidor do vale resgatará o valor pecuniário do voucher junto do Município, através da entrega do original.

A campanha decorre entre os dias 6 e 31 de dezembro de 2021 (inclusive). Os vouchers poderão ser descontados no comércio local até 15 de janeiro de 2022. O resgate dos vouchers pelos comerciantes poderá realizar-se até 11 de fevereiro de 2022.

A medida, aprovada por unanimidade em reunião de Câmara (25 de novembro), requer a adesão voluntária do agente económico ao programa «Voucher – Este Natal Compre no Comércio Local».