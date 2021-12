Autarquia de Vila Pouca de Aguiar vai duplicar verbas destinadas às freguesias

Hoje, 2 de dezembro, o executivo liderado por Alberto Machado reuniu com autarcas das 14 freguesias do concelho de Vila Pouca de Aguiar, a quem transmitiu a estratégia de delegação de competências com as Juntas, versada em contratos interadministrativos. Os recursos financeiros duplicam, passando agora a ser de 518 mil euros.

A delegação da Câmara atribui competências para que a respetiva Junta proceda à gestão de espaços verdes, manutenção de mobiliário urbano, pequenas reparações em estabelecimentos de ensino, limpeza e manutenção de bermas, linhas e pontos de água, e colaborar no diagnóstico e acompanhamento social.

A Câmara transfere as verbas e dá apoio técnico às Juntas. Com prazo de um ano, os acordos de execução vão entrar em vigor a 1 de janeiro de 2022.