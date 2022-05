Autarquia de Vila Real apresenta projeto para tratamento de resíduos têxteis

O projeto Para Cá do Marão, Embalagens Não, que desde 2020 tem vindo a implementar o conceito estratégico da economia circular em Vila Real, tem uma nova vertente dedicada aos resíduos têxteis. Esta nova modalidade foi apresentada no dia 16 de maio, numa conferência de imprensa, na qual o vereador responsável pelo pelouro do ambiente, Carlos Silva, avançou alguns pormenores sobre o projeto e a forma como se processará a recolha destes resíduos.

Depois de, em linha com o Plano de Ação para a Economia Circular lançado em março de 2020 pela Comissão Europeia, ter criado um sistema municipal de retorno das embalagens de bebidas e implementado a recolha de pontas de cigarro e de pastilhas elásticas para o desenvolvimento de novos produtos, o Município de Vila Real prepara-se agora para estender este processo aos resíduos têxteis, em consonância com a estratégia europeia para tornar os têxteis mais duradouros, reparáveis, reutilizáveis e recicláveis antecipando, desta forma, o cumprimento da Diretiva Europeia de Resíduos que obriga a recolha seletiva dos têxteis até 2025.

A solução para tratar estes resíduos passará pela criação de um ponto de recolha para descartar, partilhar ou reciclar a roupa de pós-consumo. Existirá ainda uma APP onde o utilizador poderá consultar as peças que estão disponíveis para partilha. A cada peça entregue serão atribuídos pontos que poderão ser trocados por artigos têxteis ou brindes/utilidades desenvolvidos com fibras recicladas. É de salientar que no concelho de Vila Real os têxteis depositados em aterro constituem 4% do material entregue, por conseguinte, correspondem na mesma proporção à fatura paga pelo município pelo serviço de aterro.

A partir desta semana, na qual se assinala, a 17 de maio, o Dia Internacional da Reciclagem, decorrerão sessões de apresentação do projeto aos vários grupos temáticos e potenciais aderentes a esta iniciativa. Estas sessões decorrerão no edifício da Agência de Ecologia Urbana, sito no Bairro dos Ferreiros, nos dias 18 de maio, às 10:00 horas e às 15:00 horas e no dia 19 de maio às 10:00 horas.

O projeto “Para cá do Marão embalagens não!” é financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, através dos EEA Grants e pela Secretaria Geral do Ambiente.