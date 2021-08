Autarquia de Vila Real disponibiliza testes rápidos gratuitos para acesso à restauração

Dada a evolução da pandemia de COVID-19 em Vila Real, passou a ser exigido o Certificado Digital Covid da UE (vacinação completa, recuperação ou teste) ou um teste negativo no acesso a restaurantes para serviço de refeições no interior (seis pessoas por mesa no interior ou 10 pessoas nas esplanadas), às sextas-feiras a partir das 19h e aos fins de semana e feriados durante todo o dia.

Assim, o Município decidiu disponibilizar testes rápidos gratuitos a toda a população, que serão realizados na Unidade Móvel de Saúde do Município, instalada em frente ao Colégio João Paulo II (antigo Colégio da Boavista, junto à Estação Ferroviária).

Este serviço funcionará nos seguintes horários:

– 6.º feira, das 18h30 às 20h30,

– Sábado das 11h30 às 13h30 e das 18h30 às 20h30;

– Domingo das 11h30 às 13h30.

A duração deste serviço e os horários apresentados serão adaptados ao evoluir da pandemia e à procura/necessidade do mesmo.