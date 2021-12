Autarquia de Vila Real e associações de estudantes promoveram campanha solidária

As Associações de Estudantes do Ensino Secundário e Profissional do Concelho de Vila Real, em estreita articulação com o Município, levaram a cabo uma campanha de angariação e recolha de bens alimentares, roupa e brinquedos. Esta campanha solidária envolveu toda a comunidade educativa, desde alunos, a funcionários e encarregados de educação. O Vereador do Pelouro da Juventude, Alexandre Favaios, enalteceu a mobilização de todos aqueles que colaboraram de forma altruísta para levar um pouco de conforto a quem mais precisa, particularmente nesta época do ano.

Esta iniciativa colocou em prática alguns dos princípios fundamentais da Carta Europeia de trabalho local na área da Juventude, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e social dos jovens, ao promover a sua autonomia e autodeterminação. Ao mesmo tempo proporcionou-lhes a oportunidade de serem ativamente inclusivos, estimulando o pensamento crítico e a criatividade assim como os direitos humanos, valores democráticos e a cidadania ativa.

Os bens recolhidos no âmbito desta campanha foram entregues a instituições de solidariedade do Concelho de Vila Real escolhidas pelas próprias associações de estudantes. Participaram nesta angariação de bens a Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Escola Secundária de S. Pedro, Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, Escola Profissional Agostinho Roseta e Escola Profissional do Nervir.