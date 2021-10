Autarquia de Vila Real entregou Prémios de Mérito Escolar 2020/2021

O Município de Vila Real procedeu, no dia 23 de setembro, à entrega dos Prémios de Mérito Escolar referentes ao ano Letivo 2020/2021. A atribuição deste prémio é um reconhecimento da autarquia ao esforço dos alunos mais carenciados, sendo um incentivo aos jovens e suas famílias para que mantenham o investimento na sua qualificação e numa escolaridade completa.

O valor monetário de cada prémio é de 125€ para os alunos do 1º Ciclo, de 250€ para os do 2º Ciclo, de 500€ para os do 3º Ciclo e de 750€ para os alunos do Ensino Secundário sendo, como habitualmente, entregue em cheque, emitido em nome do respetivo Encarregado de Educação, dos alunos indicados pelas Direções dos Agrupamentos de Escolas ou Escolas Secundárias não Agrupadas.

De acordo com as normas que orientam a atribuição deste prémio, foram contemplados alunos, beneficiários de auxílios económicos, que frequentaram estabelecimentos de ensino da rede pública no concelho de Vila Real, desde o 1º ciclo do ensino básico ao ensino secundário e profissional, totalizando no ano letivo transato um investimento de 11.000,00€.