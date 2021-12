Autarquia de Vila Real homenageou Lourenço Camilo Costa

O Município de Vila Real atribuiu o nome Doutor Lourenço Camilo Costa à rua de acesso ao Pavilhão dos Desportos, iniciativa que surgiu no seguimento da proposta apresentada pela Associação de Andebol de Vila Real e que mereceu, desde o primeiro momento, a aceitação da autarquia.

Esta homenagem contou com a presença dos filhos e da viúva, que se mostraram agradecidos e sensibilizados com este gesto de reconhecimento, realçando o simbolismo de esta rua estar junto ao maior equipamento desportivo da cidade. Adriano Tavares, Presidente da Associação de Andebol de Vila Real, manifestou a sua satisfação com o acolhimento que esta proposta mereceu junto da Comissão de Toponímia e do Executivo Municipal e que permitiu perpetuar o nome e o legado deixado pelo Dr. Lourenço, principalmente no desporto mas também na cultura. Adriano Tavares sublinhou ainda as muitas homenagens e condecorações que o Dr. Lourenço Costa recebeu em vida, facto que o deixa particularmente feliz.

O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Alexandre Favaios, salientou o agrado do Município em poder reconhecer desta forma um dos seus cidadãos mais distintos, uma personalidade incontornável da nossa vida coletiva. O Dr. Lourenço destacou-se como professor, como agente de cultura, mas sobretudo por ser alguém a quem o desporto em Vila Real muito deve, a comprová-lo os inúmeros cargos dirigentes que foi ocupando ao longo da sua vida. Era um homem de causas e a maior de todas foi, sem dúvida, impulsionar a prática desportiva nas mais diversas modalidades e desta forma tocar a vida e os corações de tantas gerações.

O autarca referiu ainda que com o seu desaparecimento perdeu-se uma referência, mas felizmente reconhece em muitos dirigentes associativos, com os quais se vai cruzando nas suas funções, a semente do legado do Dr. Lourenço Costa, da sua dedicação, do seu entusiasmo, do seu amor à comunidade, a troco de quase nada. O Município de Vila Real, em parceria com a Associação de Andebol, fez assim um ato de justiça reservado apenas aos melhores, deixando às gerações futuras o seu inestimável exemplo.