Autarquia de Vila Real investe na aquisição de novas tecnologias aplicadas ao ensino

Inserido numa política de investimento na área da educação, concretamente no que se refere às novas tecnologias aplicadas ao ensino, e tendo em vista garantir as melhores condições no processo ensino-aprendizagem, o município de Vila Real procedeu à aquisição e instalação de câmaras e barras de som em todas as salas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, assim como, de 4 active panels nas escolas do segundo e terceiro ciclos, num investimento superior a 30 mil euros.

Alexandre Favaios, Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Educação, relembrou outros investimentos já realizados pela autarquia neste domínio, nomeadamente, a aquisição de equipamento informático, instalação de rede wi-fi, aquisição de mobiliário diverso, bem como material didático-pedagógico, a ser utilizado no âmbito da componente letiva dos diferentes estabelecimentos de ensino.

O município de Vila Real continua, assim, a encarar a educação e formação de crianças e jovens como uma prioridade pautando a sua intervenção neste setor numa ótica de serviço público.