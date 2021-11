Vila Real promove mais uma edição do Concurso de Montras de Natal

Com vista a dinamizar e revitalizar o comércio na cidade de Vila Real o Município, em parceria com o Associação Comercial, Industrial e Serviços de Vila Real, que apoia na divulgação, volta a promover mais uma edição do Concurso de Montras de Natal, inserido no programa de animação de Vila Real: “Bila Natal”. Esta iniciativa é dirigida a todos os comerciantes da cidade de Vila Real, com estabelecimentos comerciais abertos ao público, com atividade em funcionamento e montras visíveis.

A candidatura deve ser formalizada, até ao dia 10 de dezembro, através do preenchimento da ficha de inscrição, com identificação da montra a concurso já devidamente decorada, que deverá ser enviada para o email animatur@cm-vilareal.pt. Cada estabelecimento comercial pode submeter a concurso uma ou mais montras, sendo obrigatória a utilização de elementos decorativos diferenciados, assim como formalização de candidatura individual.

As montras vencedoras serão escolhidas pelo público através de votação online no Facebook do Município, que decorrerá de 15 de dezembro de 2021 a 7 de janeiro de 2022. Serão atribuídos prémios correspondentes ao primeiro, segundo e terceiro classificados, no valor de 1500,00€, 1000,00€ e 500,00€, respetivamente.

Consulte as normas de participação neste link.

Fonte: CMVR