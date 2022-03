Autarquia de Vila Real retoma atividades do projeto Bila Sénior

Após pausa forçada de 2 meses, devido à pandemia, o Município de Vila Real retomou, no dia 2 de março, as atividades do projeto Bila Sénior.

O município, preocupado com os efeitos que a pandemia teve sobre a população Vila-realense, mais concretamente nos nossos idosos, vai durante este ano fazer um acompanhamento e um levantamento das suas fragilidades e necessidades, com vista a elaboração de um plano municipal gerontológico.

Nesse sentido, este ano, além da disponibilização semanal de duas aulas de 45 minutos de atividade física em cada freguesia, onde se prevê atividades que promovam a melhoria do bem-estar físico e psicosocial dos utentes, o município vai também contar com uma gerontóloga nos seus recursos humanos.