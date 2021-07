Autarquia flaviense continua a distribuir embalagens take away a restaurantes do concelho

Ciente das dificuldades encontradas pelo setor da restauração, perante a atual situação pandémica, a Câmara de Chaves continua a distribuir embalagens para refeições take away, numa ação solidária que já abrangeu 121 restaurantes do concelho, desde o passado dia 18 de dezembro.

Os empresários da restauração interessados em obter estas embalagens gratuitamente poderão deslocar-se à Divisão de Apoio ao Investidor e Relações Externas, na Ladeira da Trindade, das 09h00 às 16h00.

Este reforço enquadrado nas políticas de apoio social, contemplou já a doação de cerca 174 mil embalagens variadas por parte da Autarquia.