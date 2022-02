Autarquia inicia preparativos para festival “Lamego, Cidade Poema”

Pelo quinto ano, a cidade de Lamego vai promover e disseminar o gosto pela poesia, inserida numa estratégia integrada de promoção do livro e da leitura, com a organização do evento “Lamego, Cidade Poema”. Este festival literário regressa de 2 a 5 de junho, com um programa de atividades bastante diverso e eclético dirigido a vários públicos.

Os preparativos já começaram. Pela primeira vez, foi organizada uma oficina criativa de desenho com o objetivo de promover o concurso para a elaboração do cartaz 2022 do “Lamego Cidade Poema”. Os alunos de “Artes Visuais” da Escola Secundária de Latino Coelho participaram em exercícios práticos de ilustração, sob a orientação de Nuno Sarmento, desenhador e arquiteto.

Organizado pelo Município de Lamego, em parceria com a Rede de Bibliotecas local, “Lamego Cidade Poema” tem a curadoria de Rui Rodrigues e de José Pedro Leite. Na edição deste ano, será apresentada uma programação com muita poesia, música, leituras e conversas à volta dos livros.

GC CML