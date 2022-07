Autarquia instala seis Laboratórios de Educação Digital (LED´s) nas escolas

Estimular a atenção dos alunos, através de métodos inovadores de aprendizagem, de modo a favorecer um aproveitamento escolar positivo. Com este objetivo, o Município implementou seis Laboratórios de Educação Digital (LED´s) nos três agrupamentos escolares concelho, mais uma ação no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), um programa iniciado em 2018 que promove o sucesso educativo dos alunos do concelho, ao mesmo tempo que previne o abandono escolar.

Cada LED é composto por diversos equipamentos, entre os quais um Painel Interativo, equipamento de realidade virtual e aumentada, uma impressora 3D, uma gravadora laser, 20 portáteis híbridos, equipamento de medição, assim como equipamento de programação e robótica. Estas salas de aula digitais e tecnológicas estão ao dispor de todos os alunos, sempre que os respetivos docentes queiram aproveitar estas ferramentas nas suas aulas.

Para uma otimização da utilização e funcionamento destes laboratórios estão a decorrer nas várias escolas, de 12 a 20 de julho, ações de formação acreditadas, destinadas aprofessores, assistentes técnicos e técnicos do projeto PIICIE, sobre várias temáticas, entre as quais iniciação ao uso da programação e robótica, realidade virtual e aumentada, impressão 3D e gravação a laser.

O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar é Financiado pelo: Norte 2020, Portugal 2020, União Europeia – Fundo Social Europeu.