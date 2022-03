Autarquia levou 30 mesão-frienses ao jogo Portugal – Turquia

Numa iniciativa promovida pela Federação Portuguesa de Futebol – «Portugal numa Bancada», a Câmara Municipal de Mesão Frio proporcionou a 30 mesão-frienses uma ida ao Estádio do Dragão, na cidade do Porto, no dia 24 de março, para assistirem ao vivo ao jogo de futebol entre as seleções de Portugal e Turquia, a contar para o play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo 2022.

As 30 entradas oferecidas pela Federação Portuguesa de Futebol para a partida de apuramento foram atribuídas pela Câmara Municipal, às coletividades desportivas do concelho, designadamente, ao União Futebol Clube de Barqueiros e ao Sport Clube de Mesão Frio, que efetuaram a entrega dos bilhetes aos seus elementos.

Os mesão-frienses apoiaram a seleção que terminou o encontro com o resultado 3-1. Otávio Monteiro, Diogo Jota e Matheus Nunes fizeram os golos da partida. Segue-se o jogo decisivo com a seleção da Macedónia do Norte, que eliminou a Itália, marcado para terça-feira, novamente no Dragão.