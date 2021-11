Autarquia vai apresentar Candidatura de Vila Real a Capital Europeia da Cultura 2027

O Município de Vila Real vai promover uma Sessão de Apresentação da Candidatura de Vila Real a Capital Europeia da Cultura 2027, que terá lugar no dia 25 de novembro, amanhã, às 21h00, no Teatro de Vila Real.

“Vila Real assume a centralidade desta região, mas quer ser um foco de irradiação, estreitar laços, fomentar partilhas, construir, atrair, sintonizar-se com linhas programáticas do pensamento europeu, do mundo”, pode ler-se na publicação do município.

A sessão será aberta ao público e o uso de máscara é obrigatório.

Fonte: CMVR