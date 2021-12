Autarquia vila-realense acusa vereadores do PSD de procurar “reescrever a história da Vila Real Social”

No seguimento do comunicado do PSD relativo à remuneração do anterior presidente da empresa Vila Real Social, a autarquia vila-realense respondeu, afirmando que os vereadores da Câmara Municipal de Vila Real “procuram reescrever a história da Vila Real Social”, afirmando que “nunca o responsável por esta empresa municipal foi remunerado”. “Ora isso não é verdade, bastando recordar Armando Vieira, que foi assessor na Câmara Municipal de Vila Real de Manuel Martins, entre 2003-2004, responsável pelos Serviços Administrativos e Financeiros da Vila Real Social – Habitação EEM, entre 2004-2009, e depois Administrador Executivo da Vila Real Social – Habitação EEM entre 2009 e 2012, com estatuto remuneratório equiparado ao de Vereador a tempo inteiro. A hipocrisia do PSD não deve, nunca, estar suportada em inverdades”, por ler-se no documento.

Sobre a questão atual, é dito que: “terminado o mandato do anterior Presidente do Conselho de Administração, Domingos Madeira Pinto, decidiu o Executivo Municipal nomear José Maria Magalhães para essa função, aproveitando a sua experiência acumulada ao longo de 8 anos de vereação na Câmara Municipal”. “Recorde-se que esse tinha já sido o critério utilizado na nomeação de Domingos Madeira Pinto, há 8 anos, com uma nuance importante: foi valorizada a experiência autárquica de alguém que havia sido Vereador e Vice-presidente de Executivos do PSD. A reação do PSD, através deste comunicado, transparece algum espírito de “acerto de contas” com um seu militante, que colocou o serviço público à frente dos interesses partidários, aceitando um convite do Partido Socialista”, sublinhou a autarquia, acrescentando que “a nomeação de José Maria Magalhães não alterou em um cêntimo a remuneração do cargo”.

Relativamente a inclusão do antigo Presidente do Conselho de Administração, é explicado no comunicado que, apesar da sua saída do cargo, Domingos Madeira Pinto esteve envolvido na elaboração da Estratégia Local de Habitação de Vila Real, já aprovada, que permitirá um investimento superior a 9 milhões de euros nos próximos anos, com vista a atribuir habitação condigna a todos os Vila-realenses. “Por esse motivo, o anterior Presidente do Conselho de Administração disponibilizou-se para continuar a acompanhar a execução deste importante investimento, em regime de comissão de serviço, o que foi aceite pelo Executivo Municipal”, reforça a autarquia, acrescentando que “os vereadores do PSD continuam a procurar fazer uma política de casos e queixinhas, ao invés de fazerem propostas de políticas públicas que melhorem a vida dos Vila-realenses”.