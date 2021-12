Autarquia vila-realense cancela festa de fim de ano

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, anunciou, hoje, o cancelamento da festa de fim de ano.

Em declarações à comunicação social, esta manhã, o autarca explicou que concorda com as as novas medidas restritivas, para evitar o aumento de casos de infeção e que estas impossibilitam as celebrações. “Depois das medidas que o Governo anunciou, nomeadamente uma medida restritiva que impede aglomerados superiores a 10 pessoas na praça pública, bem como o consumo de bebidas, não nos resta mais nada do que cancelar aquilo que tínhamos programado para o fim de ano”, frisou.

Lamentamos, mas a saúde das pessoas está em primeiro lugar.

Além disso, Rui Santos declarou esperar que o programa nacional de apoio aos empresários do setor dos bares, discotecas e restaurantes seja concretizado o mais rapidamente possível, uma vez que são uns dos setores mais penalizados.