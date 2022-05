“Auto da Índia” leva cerca de duas centenas de alunos ao Auditório do Centro Cultural de Chaves

No âmbito do Plano Integrado Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, PIICIE, o município de Chaves levou a palco “O Auto da India”, peça teatral realizada nos dias 4 e 6 de maio, no Auditório do Centro Cultural de Chaves, com representação a cargo do Teatro Experimental Flaviense.

A iniciativa envolveu 163 alunos do 9º ano, do Agrupamento de Escolas Fernão Magalhães e do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins.

Através desta encenação teatral pretendeu-se demonstrar, de forma lúdica e prática, uma das obras de Gil Vicente, que integra o plano curricular de 9º ano de escolaridade, com o objetivo de fomentar a redução do abandono escolar potenciando a melhoria dos resultados escolares.

Projeto dinamizado pelas Equipas do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020, União Europeia – Fundo Social Europeu.