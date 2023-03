Auto de fé popular queima o Judas em Latim

A passagem bíblica, onde Judas traiu Cristo e o entregou à morte, vai inspirar mais uma edição da tradicional Queima do Judas na vila de Lalim que todos os anos junta muito público para assistir à cremação das “figuras” que recordam aquele episódio religioso.



O auto de fé popular, representativo da purificação dos pecados enunciando o bem e o mal das mentalidades, ocorre no próximo Domingo de Páscoa,9 de abril, pelas 17 horas. Este ano, o conhecido ator e declamador Pedro Lamares participará nesta dramatização, em conjunto com a Sociedade Filarmónica de Lalim.

Com origem naquela passagem bíblica, a Queima do Judas também constitui uma sátira à abstinência quaresmal, em que a queima simboliza a vingança há tanto esperada.

Organizada pela Junta de Freguesia de Lalim, esta representação tem o apoio do Município de Lamego.

