Autocarro elétrico testado para circular nas ruas estreitas de Vila Real

No âmbito dos trabalhos preparatórios com vista à entrada em vigor da nova concessão dos transportes públicos de Vila Real (que aguarda o visto do Tribunal de Contas), foi testado, no passado sábado, com resultados positivos, um mini autocarro, 100% elétrico.

Este meio de transporte sustentável é destinado a servir os bairros cujas vias apresentam perfis transversais reduzidos que impedem a utilização de veículos de maiores dimensões. O autocarro foi testado, em particular, no Bairro dos Ferreiros, em Vila Real.

“Pretendemos, deste modo, alargar a cobertura do serviço que vimos prestando aos cidadãos e dar um contributo positivo para as questões de natureza ambiental”, informou o vereador da Câmara de Vila Real, Adriano Sousa.