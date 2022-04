Avaliação médica e caminhada assinalam Dia da Saúde na Misericórdia de Lamego

Para celebrar o Dia Mundial da Saúde, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego organizou uma sessão de avaliação da glicemia e de monitorização da pressão arterial junto dos idosos do Lar de Arneirós. Este ano, a Organização Mundial da Saúde dedicou o dia ao tema: “O nosso planeta, a nossa saúde”, com enfoque nas ações necessárias para manter as pessoas e o planeta saudáveis e na promoção das sociedades focadas no bem-estar.



Integrado também nestas comemorações, a Misericórdia de Lamego promoveu uma caminhada e uma sessão de ginástica ao ar livre, de modo a colocar os utentes em contacto com a natureza e proporcionar uma pausa na rotina diária. Foram efetuados exercícios de baixo impacto para manter os idosos saudáveis e prolongar a sua longevidade. A caminhada é uma excelente escolha para a atividade na terceira idade, pois ajuda a combater a depressão e outras doenças.



No Lar de Arneirós, situado na freguesia de Vila Nova de Souto d´El Rei, são prestados diversos serviços para a satisfação das necessidades básicas das pessoas seniores: alojamento, alimentação, cuidados de higiene e conforto, tratamento de roupa, apoio no desempenho das atividades diárias, cuidados de enfermagem e atividades de animação sociocultural.