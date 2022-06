Avenida acolheu Mostra da Juventude e Dia do Escuteiro da Bila 2022

No dia 28 de maio, a Avenida Carvalho Araújo encheu-se de alegria, cor e animação com a realização da Mostra da Juventude, iniciativa promovida no âmbito do Mês da Juventude 2022. Sensibilização ambiental, solidariedade, mobilidade europeia e valorização das tradições, foram alguns dos temas abordados ao longo do dia, que ficou ainda marcado pela realização do primeiro Dia do Escuteiro da Bila. Esta atividade foi o resultado da parceria com o Grupo dos Escuteiros da Bila – Agrupamentos do CNE concelho de Vila Real: Agr.212 – S. Pedro | Agr.295 – Nª Sª da Conceição | Agr.482 – Sé | Agr.708 – Mateus | Agr.1315 – Campeã, que promoveu diversas iniciativas escutistas, dando a conhecer aos cidadãos vila-realenses os princípios e leis daquela que é a maior associação juvenil do concelho e que tanto faz em prol do SER das nossas crianças e jovens.

Na Praça do Município decorreram também inúmeras atividades, nomeadamente jogos didáticos sobre a sustentabilidade, momentos de diversão radicais, desde a parede de escalada do RI13, ao air bungee e arborismo. A exposição dos vestidos reciclados “Juventude &Eco” e “Jovens Erasmus+ e a Europa”, uma banca da Agência Nacional Juventude e Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade, com divulgação dos programas, e da juventude socialista, membro do conselho Municipal da Juventude, foram outros dos momentos dignos de destaque.

A animação musical foi outro dos pontos altos da Mostra que contou com a participação de vários jovens e associações juvenis. Assim, a abertura ficou a cargo dos alunos da Wavemoment – Associação RNAJ. A animação continuou com as atuações dos jovens Beatriz Lema e Ricardo Pavão, Francisca Torgo, Luísa David, que brindou a assistência com um momento de dança, e o desafio #MOVEChallenge, lançado pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, promovido pela associação RNAJ Balance Opportunity, como forma de incentivo à prática desportiva. O encerramento ficou a cargo do Grupo dos Zés Pereiras Trovadores da Raia.

No Ano Europeu da Juventude, que se está a celebrar sob o lema «Ouvir e agir pela Juventude», o Vice-Presidente e Vereador do Pelouro da Juventude, Alexandre Favaios, que fez questão de acompanhar de bem perto todas as atividades, deixa aos jovens vila-realenses uma mensagem de incentivo para que lutem pelos seus sonhos e projetos de futuro e que contem sempre com o apoio do Município.