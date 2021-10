Aviso: alerta de mau tempo para o distrito de Vila Real

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) emitiu dois avisos para os próximos dias, para o distrito de Vila Real, devido à previsão de mau tempo.

Aviso Amarelo:

Períodos de chuva, por vezes forte, entre as 21:00 do dia 28 de outubro e as 06:00 do dia 29 de outubro. Vento temporariamente forte com rajadas até 70 km/h, sendo até 90 km/h nas terras altas, entre as 21:00 do dia 29 de outubro e as 06:00 de 30 de outubro.

Aviso Laranja:

Períodos de chuva persistente por vezes forte, entre as 21:00 de 29.10.2021 e as 06:00 de 30.10.201, devendo registar-se os maiores acumulados nas zonas montanhosas.