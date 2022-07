Bagos D’Ouro: Exposição criada por crianças do Douro chega a Murça

Até setembro, o Auditório Municipal de Murça recebe exposições com trabalhos realizados por mais de 60 crianças de seis concelhos durienses. As obras resultam de atividades do programa “Faz Parte!”, criado pela Associação Bagos D’Ouro para promover a inclusão social através da arte.

A exposição será inaugurada este sábado (16 de julho) no Auditório Municipal de Murça, que recebe os trabalhos realizados por crianças de Murça, Alijó e Sabrosa.

A diretora artística do “Faz Parte!”, Cláudia Melo, refere que as obras em exposição “representam a forma única e pura como estas crianças percecionam a sua envolvente”.

“O processo de trabalho que conduziu a estes resultados permitiu o contacto com diferentes expressões artísticas e todas as atividades propostas tiveram também o propósito de proporcionar aos mais pequenos uma oportunidade para conhecerem melhor e valorizarem a sua região de origem – o Douro –, as suas características identitárias e paisagísticas ímpares”, explicou.

Desde abril, a Associação Bagos D’Ouro desafiou os mais pequenos e as famílias a dar asas à imaginação com um conjunto de quatro atividades artísticas a partir da “Mala pedagógica João-de-Barro”, destinadas a explorar as personalidades, paisagens, animais e plantas do Douro. A ação integrou o programa “Faz Parte!” e envolveu mais de 60 crianças apoiadas pela Bagos D’Ouro, que há mais de uma década se dedicada a seguir o percurso escolar e social de crianças e jovens de famílias carenciadas do Douro.