Bagos D’Ouro: projeto que junta arte e solidariedade apresentado em caminhada no Douro

Combater a exclusão social através de programas de expressão artística é o propósito do projeto que a Associação Bagos D’Ouro vai implementar este ano junto de crianças e jovens de seis concelhos do Douro. O primeiro passo já foi dado, com uma caminhada de apresentação da região aos artistas que vão dinamizar as oficinas, exposições e intervenções em espaço público do “Faz Parte!”.

Apoiar crianças e jovens da região do Douro em situação de carência económica faz parte da missão da Bagos D’Ouro há mais de 10 anos. O acompanhamento no percurso escolar é o principal foco da Associação, que vai agora juntar o trabalho da expressão artística como forma de combater a exclusão social.

O projeto “Faz Parte!” irá chegar, este ano, aos concelhos que já contam com o trabalho da Bagos D’Ouro (Alijó, Armamar, Murça, Sabrosa, São João da Pesqueira e Tabuaço), através de um conjunto de atividades artísticas direcionadas aos mais novos e divididas em três grandes programas: exploração da natureza e do património, intervenções em espaço público e, por último, ilustração e desenho.

As atividades promovidas pelo “Faz Parte!” vão pôr as crianças em contacto com uma extensa equipa de artistas, educadores artísticos, mediadores e técnicos culturais. Para lhes dar a conhecer o Douro de forma mais aprofundada, a Bagos D’Ouro começou por organizar uma caminhada de reconhecimento da região, no concelho de Tabuaço. Orientado pela equipa do Museu do Douro, o percurso permitiu não só imergir na icónica paisagem do Douro, mas também desvendar as suas particularidades, vivência e história.

“Falamos de uma região onde o acesso à arte não é tão imediato, facilitado ou abundante, tanto ao nível dos equipamentos culturais como ao nível educativo, já que a oferta de áreas artísticas especializadas não é comum a todas as escolas. Acreditamos que o «Faz Parte» será um complemento positivo para que os mais novos não só conheçam os artistas e as suas expressões, como integrem a criação de obras que serão partilhadas com a comunidade”, explica Maria Inês Taveira, Coordenadora Geral da Associação Bagos D’Ouro.

Depois do reconhecimento feito, será a partir de abril e durante 12 meses que serão realizadas oficinas artísticas destinadas a promover o desenvolvimento educativo e pessoal das crianças e jovens abrangidos, contribuindo também para o seu envolvimento social, já que várias atividades irão culminar em exposições e espetáculos abertos à comunidade. Para além disso, serão feitos melhoramentos e intervenções em espaços públicos como a pintura de murais ou a reconversão de espaços de uso público em lugares lúdicos dedicados às crianças.

O projeto “Faz Parte!” é cofinanciado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE) e pela iniciativa Portugal Inovação Social.