Baixo Tâmega: Encontro anual de Catequistas

No dia 22 de abril, os catequistas do Arciprestado do Baixo-Tâmega reuniram-se em Mondim de Basto, para o habitual encontro anual de formação, uma iniciativa que pretende formar, atualizar e implementar diversas estratégias para melhorar a catequese nos dias de hoje. Fazer da catequese o “tal” lugar de encontro entre as crianças, os jovens e Cristo.

Não tem sido missão fácil e, por isso mesmo, este arciprestado insiste nestes momentos, para ajudar os catequistas a darem e a encontrarem respostas às exigências atuais. Neste contexto, foi-lhes apresentado o novo documento orientador para a catequese: «Itinerário de Iniciação à Vida Cristã das Crianças e dos Adolescentes com as Família», da Conferência Episcopal Portuguesa, pelo também catequista Carlos Novais, membro do SDEC do Porto, facilitando uma visão global deste novo projeto, deixando, agora, a sede, para “matar”, devagarinho, de cada uma das etapas propostas.

A Equipa Arciprestal de Catequese prevê assim, a pouco e pouco, noutros encontros, descortinar este documento, que nos interpela a uma catequese catecumenal, querigmática e mistagógica, em que as famílias e a comunidade serão, em todo este processo, intervenientes imprescindíveis.

É preciso formar cristãos, crianças, jovens e adultos, cuja fé seja vivida em todas as dimensões, acompanhando os “sinais dos tempos”, as mudanças das estruturas familiares, a cultura e a comunidade que as integram.

Fica o desafio de perceber que a fé não “acontece” em dez anos, a fé “constrói-se” ao longo da vida, sem pressa. Não podemos querer o imediato. Pode a casa começar a construir-se pelo telhado?

Sandrine Delgado