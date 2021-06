Baket Club de Vila Real: escalões de formação regressam à competição

Depois de um longo interregno provocado pela pandemia, no passado fim de semana registou-se o regresso das competições dedicadas aos escalões de formação, ainda muito condicionadas pelas regras de saúde vigentes.

Destaque para a concentração de minibasquete que decorreu no passado sábado, com a participação dos escalões do BCVR de Sub-8, Sub-10 e Sub-12, masculinos e femininos. Também as equipas de Sub-14 masculino e feminino já estão em competição, bem como a equipa de Sub-16 masculino, que fez o seu regresso no passado domingo.

Uma boa notícia para o desporto juvenil, apesar de mantermos todas as precauções adequadas.