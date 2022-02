Balcão Único do Prédio: esta semana em Vilar de Ferreiros

Depois da sessão realizada no passado sábado, onde dezenas de munícipes foram esclarecidos da importância da identificação e delimitação dos seus terrenos, o BUPi vai funcionar, esta semana, nas instalações da Junta de Freguesia de Vilar de Ferreiros.

Esta itinerância do BUPi pelas freguesias permite uma maior proximidade dos serviços com a população, sendo também uma forma de incentivar a população a participar neste processo e, assim, garantir a titularidade das suas propriedades rústicas e mistas.

No próximo domingo, a população de Ermelo poderá esclarecer as suas dúvidas sobre esta temática na sessão de esclarecimento do BUPi que vai decorrer no salão da Casa do Povo de Ermelo, às 14:30 horas.

O serviço prestado pelos técnicos do BUPi é gratuito, é seguro e fundamental para um conhecimento otimizado do território.

GC CM Mondim de Basto