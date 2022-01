Balcões da Caixa Geral de Depósitos no Douro encerrados por falta de funcionários

Os balcões da Caixa Geral de Depósitos (CGD) das sedes de concelho de Santa Marta de Penaguião e de Mesão Frio, na zona do Douro, abriram apenas uma vez esta semana, por falta de funcionários.

As baixas por Covid-19 e por Apoio Excecional à Família, numa semana de contenção da pandemia, decretada pelo Governo, que levou ao adiamento do reinício das aulas, provocaram uma redução drástica de pessoal nas agências do Douro (Mesão Frio, Santa Marta de Penaguião e também no Peso da Régua).

Como consequência, os balcões de Mesão Frio e de Santa Marta de Penaguião estiveram encerrados quatro dias, durante esta semana, o que levou a um descontentamento generalizado por parte dos clientes, que ficaram impedidos de aceder aos serviços bancários do banco público.

Sabe-se, também, que no balcão de Santa Marta de Penaguião, na Avenida 1º de Maio, as caixas de Multibanco estão inoperacionais desde terça-feira.

Refira-se que o balcão da Caixa Geral de Depósitos em Mesão Frio, sito na Avenida Conselheiro José Maria Alpoim, é uma extensão da agência do Peso da Régua, que abre, atualmente, três dias por semana (terças, quartas e sextas-feiras). Trata-se de um balcão já muito limitado em termos de serviços bancários.

Em Ribeira de Pena, o balcão da Caixa Geral de Depósitos também esteve encerrado, durante dois dias, pelos mesmo motivos.

Vereadores da oposição temem encerramento em definitivo

Sobre o encerramento em Santa Marta de Penaguião, Daniel Teles e Hugo Sequeira, vereadores não executivo do município, através de comunicado, mostraram-se “muito preocupados com a possibilidade de encerramento, em definitivo, do balcão da Caixa Geral de Depósitos”.

“O balcão da Caixa encontra-se sem atividade há alguns dias e tememos que esta situação venha a concretizar-se num encerramento definitivo. Se esta suspensão de serviços se confirmar como definitiva deixa o concelho apenas com um banco”, escreveu a oposição, acrescentando que “este serviço de proximidade é uma obrigação pública das instituições bancárias e, mesmo não sendo responsabilidade direta do executivo municipal, deve merecer a máximo preocupação”.

De referir que nos últimos quatro anos foram encerrados dois balcões no concelho de Santa Marta de Penaguião, designadamente em Cumieira e Fontes.