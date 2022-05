Balneário Pedagógico de Vidago reabre para nova Época Termal

Este equipamento único com um leque variado de tratamentos de Termalismo Terapêutico e programas de Bem-Estar que poderão ter duração de um a três dias

O Balneário Pedagógico de Vidago reabriu hoje, dia 17 de maio, as suas portas, dando início à Época Termal de 2022.

Num ano em que se espera a retoma do setor, mantendo-se a atual tendência de crescimento do termalismo e a comparticipação dos Tratamentos Termais pelo Serviço Nacional de Saúde, a abertura é marcada pelo lançamento do novo website da Estância Termal (https://bpvidago.pt/) , dando continuidade à filosofia de proximidade com os seus clientes.

Num espaço moderno e relaxante, a Estância Termal comporta uma série de valências que, aliando técnicas termais, profissionais de excelência e as propriedades únicas da Água Termal de Vidago, o torna no espaço ideal para prevenir e tratar diversas patologias e proporcionar momentos de Bem-Estar. As caraterísticas da Água Mineral Natural de Vidago fazem com que seja especialmente indicada no tratamento de doenças do sistema nervoso, aparelho circulatório, aparelho respiratório, aparelho digestivo, pele, doenças reumáticas e músculo-esqueléticas. Neste espaço polivalente, estão ainda disponíveis consultas de Nutrição e Podologia.

Além de todas estas valências, é ainda possível ter acesso a um leque diversificado de experiências de Bem-Estar, com duração de um a três dias, e que prometem verdadeiros momentos de descontração. Para quem pretende usufruir de serviços específicos ou criar a sua própria experiência, o Balneário disponibiliza ainda diversos tratamentos complementares, como Massagens, Duche com Massagem, acesso à Piscina Dinâmica, entre outras opções.

Instalado na Vila Termal de Vidago, concelho de Chaves, o Balneário Pedagógico é reconhecido pela sua história e pela qualidade dos tratamentos disponibilizados. Situado no edifício da antiga estação de caminhos-de-ferro de Vidago, o equipamento foi totalmente remodelado em 2014, com um conceito arquitetónico inovador e que remete, pela sua estrutura, para a memória do caminho de ferro.