Banda de Valpaços apresentou em Pedras Salgadas “Fontes sonoras não convencionais”

No âmbito do projeto CulturAT – Promoção Turística do Alto Tâmega através da Cultura, a Banda Municipal de Valpaços apresentou, no passado dia 21 de maio, no Casino de Pedras Salgadas, o espetáculo intitulado “Fontes Sonoras não convencionais”.

A iniciativa, que teve a presença da vereadora da Cultura do Município de Vila Pouca de Aguiar, Ana Rita Dias e do Presidente da Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar, Rogério Martins, contou com cerca de meia centena de espetadores.

De recordar que o projeto CulturAT é promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), em parceria com o Município de Ribeira de Pena e o Ecomuseu – Associação de Barroso, e resultou de uma candidatura apresentada ao Aviso NORTE 14-2020-25 – “Património Cultural – Programação Cultural em Rede”.

Os objetivos principais do projeto prendem-se com a dinamização, promoção e desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade do território do Alto Tâmega e, simultaneamente, o apoio ao setor cultural da região.