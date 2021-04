Banda Musical da Cumieira premiada em Concurso Internacional

A Banda Musical da Cumieira participou, no mês de março, no Valencia Awards Music Competition, uma competição de música online que deu a oportunidade de mostrar o trabalho desta banda filarmónica e o talento dos seus músicos ao mundo.

Os resultados foram comunicados no Dia de Páscoa. A Banda Musical da Cumieira obteve o 1º Prémio na categoria de Larges Ensembles e viu também distinguidos dois dos seus músicos. Mara Araújo (executante de clarinete) obteve o 3ª Lugar e Fernando Lopes (executante de clarinete) obteve o 2º lugar, nas respetivas categorias.

A Banda Musical da Cumieira viu, de novo, o seu trabalho e o mérito de todos quantos a constituem reconhecido e elogiado.

A Direção desta instituição com quase 200 anos de atividade agradece aos seus músicos todo o trabalho e toda a dedicação com que enfrentam os desafios propostos; ao Maestro Alexandre Fraguito pelo trabalho realizado, apesar dos tempos difíceis que a música atravessa. Nunca esmorece e não deixa de levar os nossos músicos sempre mais longe; a todos quantos colaboram connosco e apoiam as nossas iniciativas. Da nossa parte, tudo faremos para honrar e prestigiar esta instituição

Uma palavra de reconhecimento a Joaquim Beteriano por todo o profissionalismo e empenho que colocou na produção da imagem do vídeo da atuação da BMC que conquistou o 1º lugar e que recebeu rasgados elogios.

A direção da Banda de Música da Cumieira