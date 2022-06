Banda Sinfónica Transmontana atua no coração da Aldeia Vinhateira de Provesende

A iniciativa “Banda à Varanda” com intérpretes da Banda Sinfónica Transmontana que conta com a participação de músicos das bandas de Mateus, Portela, São Mamede de Ribatua e da Orquestra de Sopros do Conservatório Regional de Música de Vila Real, atuou na escadaria da Igreja Matriz de Provesende durante a tarde deste sábado, 04 de junho.

A decorrer desde maio de 2021, este foi o regresso ao projeto Palavras Cruzadas, um ciclo de programação em rede desenvolvido numa parceria entre os municípios de Vila Real, Sabrosa, Bragança e a Fundação da Casa de Mateus, que já permitiu levar espetáculos gratuitos a diferentes localidades da região. Esta é uma forma de insistir na descentralização da cultura fazendo com que a população residente em localidades onde normalmente é mais difícil chegar abra as suas casas e as suas varandas aos músicos, proporcionando encontros de tradição através de criações contemporâneas.

O “Banda à Varanda” surgiu tendo por base uma composição original de Ângela Pinto e Fábio Videira, os diretores musicais Luís Filipe Santos e Valter Palma e o encenador Ángel Fragua que trabalham com intérpretes da Banda Sinfónica Transmontana, sendo esta uma criação da Inquieta – Agência Criativa.

Este sábado brindaram o público presente com um concerto singular, uma exploração de novos sons, um desafio musical que nos retira das tradicionais marchas das Bandas Filarmónicas e nos remete para uma música com raízes nessa tradição, mas com apontamentos de atualidade.

Seja numa varanda, ou numa escadaria, ou até mesmo numa janela, estes são os palcos onde os músicos atuam com o intuito de criar uma relação com o mundo exterior, sendo que o local escolhido para esta ocasião foi o largo central da aldeia de Provesende, no concelho de Sabrosa, ao ar livre.

A ocasião contou com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa e do Vice-presidente, Martinho Gonçalves.

