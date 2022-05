Banda Sinfónica Transmontana: um caso sério de qualidade artística

A Banda Sinfónica Transmontana mostrou ontem de novo que é um projecto artístico a ter em conta no panorama nacional. A “Sinfonia Lendária”, uma belíssima obra contemporânea original do jovem compositor português Nelson Jesus que dialoga com textos de A. M. Pires Cabral e o cancioneiro transmontano, foi magnificamente interpretada pela formação conduzida por Valter Palma. “Sinfonia Lendária” é também um projecto que junta os talentos de outros criativos locais e de uma vasta equipa de técnicos e produtores, constituindo-se, por isso, um exemplo da capacidade de produção que hoje existe em Vila Real.

A Banda Sinfónica Transmontana é um dos projectos artísticos que o Teatro Municipal de Vila Real impulsionou desde a primeira hora e que no seu conjunto constituem um movimento transformador e mobilizador do tecido artístico da região.

Para quem perdeu a oportunidade de ontem, o espectáculo repete hoje às 18h00.

Banda Sinfónica Transmontana

A partir de um texto de A. M. Pires Cabral

Música: Nélson Jesus

Narração: Angel Frágua e Mara Correia

Animação e ilustração: Paulo Araújo

Fotografias: Carlos Santos

Desenho de luz: Pedro Pires Cabral

Direcção musical: Valter Palma

Direcção criativa: Luís Santos

Direcção executiva: Diogo Taveira

Comunicação: Inquieta

Uma criação original da Banda Sinfónica Transmontana

Em co-produção com Teatro de Vila Real

Com o apoio da Direcção-Geral das Artes