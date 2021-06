Barragens do Tâmega: autarcas voltam a questionar Iberdrola sobre reposição da Ponte de Arame

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, participou na passada quarta-feira, dia 23 de junho, por videoconferência, numa reunião da Comissão de Acompanhamento Ambiental (CAA) do Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET).

O encontro permitiu dar a conhecer um ponto da situação acerca dos trabalhos desenvolvidos até à data, no âmbito da construção da barragem do Alto Tâmega, projeto a cargo da empresa espanhola Iberdrola.

No decorrer do encontro, Fernando Queiroga voltou a questionar a empresa responsável pelo SET sobre a reposição da ponte de arame, travessia que une as localidades de Veral (Boticas) e Monteiros (Vila Pouca de Aguiar) e que irá ficar submersa com o enchimento da barragem.

A Iberdrola informou o autarca que, até ao final do mês de junho, irá entregar um estudo prévio referente à passagem Veral – Monteiros, para que o mesmo possa ser analisado pelos municípios.