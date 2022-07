Barreiras de proteção da Linha do Douro em Sabrosa serão reparadas pela Infraestruturas de Portugal

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai proceder à reparação de barreiras de proteção à Linha do Douro em Sabrosa. Num anúncio feito no dia de ontem, prevê-se as reparações num lugar só acessível por comboio e barco, o que suscita um maior planeamento de execução da obra, entre os quilómetros 121,5 e 121,8 da Linha do Douro. Segundo a IP, as reparações têm um prazo de execução de 120 dias e representam um investimento de 250 mil de euros.

Esta obra de conservação que possui uma complexidade logística e técnica elevada, tem como objetivo assegurar a segurança de todos e não irá interferir com a circulação de comboios.