Basket Club de Vila Real comemorou 25 anos

Jantar de Gala marcou o encerramento da efeméride

Com grande honra e num jantar extremamente participado, o Basket Club de Vila Real assinalou o seu 25.º aniversário de vida, organizado na Estalagem da Quinta do Paço, na passada semana.

O jantar teve momentos de grande simbolismo, contando com a presença dos antigos presidentes que dirigiram a coletividade, para além da presença das entidades públicas municipais e regionais, designadamente o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, o Diretor Regional do Instituto Português do Desporto e da Juventude, o Pró-Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o representante da Junta de Freguesia de Vila Real e o Presidente da Associação de Basquetebol de Vila Real, que fizeram questão de frisar o papel destacado da coletividade na promoção do basquetebol no concelho e na região, sem esquecer a sua forte vocação e contributo na formação de inúmeros jovens do concelho.

Ao longo deste percurso de 25 anos, o BCVR tem vindo a representar Vila Real em diversos campeonatos regionais e nacionais, ostentando o título de associação juvenil conferido pelo IPDJ. Mas para além do desporto qualificado, o BCVR orgulha-se de promover a integração e participação dos jovens na sua formação.

Outro ponto alto do jantar foi a presença de diversos atletas que integraram as primeiras equipas do Clube, uma recordação dos primeiros passos desta coletividade. Os antigos presidentes relembraram os principais feitos do Clube, merecendo destaque as diversas menções de escola de minibasquete recebidas ao longo dos últimos anos, atribuídas pela Federação Portuguesa de Basquetebol. Para além disso, o Clube registou, no ano de 2009, o título de maior clube de formação de Portugal, por ter inscrito o maior número de jovens nas provas federativas.