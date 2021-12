Basquetebol: 8ª vitória consecutiva mantém o BCVR na liderança

Triunfo diante do Juventude Pacense seguram o topo do Grupo C do Campeonato Nacional

Basket Club de Vila Real 66-42 CDC Juventude Pacense

Pavilhão da Escola Morgado de Mateus

Parciais: 09-13 | 18-09 | 22-12 | 17-08

BCVR: Pedro Carvalhal | cap. (22 p), Luís Carvalho, Lucas Costa (2 p), Miguel Almeida (6 p), Alexandre Monnet, Rodrigo Lima (14 p), Rodrigo Fonte (2 p), Tomás Macedo (3 p), José Benídio (2 p), Carlos Vilela (11 p) e Gabriel Borges (4 p). Treinador: António Cortinhas. Adjunto: Marco Teixeira

O BCVR garantiu novo triunfo no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão (CNB2), diante do Juventude Pacense (Paços Ferreira), o oitavo consecutivo, resultado que permitiu manter o primeiro lugar do Grupo C, apenas com uma derrota em 9 jogos disputados.

Depois de ter conquistado a liderança na última jornada frente ao anterior líder, o NCR Valongo, o jogo frente ao Juventude Pacense assumia-se como importante para manter a dianteira na classificação e as chances de passagem para a fase seguinte da prova.

Os primeiros minutos do jogo deixaram gelados os espetadores da partida. Não só pela temperatura ambiente do frio pavilhão da Morgado de Mateus, mas sobretudo pela entrada pouco assertiva dos Lobos. Ao contrário, os pacenses começaram bem e tiraram partido do bom aproveitamento do tiro exterior.

Mas depois desse breve susto, os Lobos finalmente aqueceram e regressaram ao seu registo positivo. O segundo período marcou a reviravolta do jogo, suportada numa postura defensiva mais ativa e acertada e com diversos roubos de bola, aliada ao maior acerto na finalização. Os vila-realenses foram para o intervalo com uma vantagem de 5 pontos (27-22), o que permitiu uma maior tranquilidade para a segunda parte. Aí, o BCVR confirmou as expectativas e os Lobos foram construindo uma vantagem pontual sólida, tapando os caminhos do seu cesto e com um claro acerto no capítulo ofensivo. A vitória surgiu assim com naturalidade.

Mais uma vez o destaque vai para a boa capacidade do coletivo. De jogo para jogo, é evidente o crescimento da jovem equipa do BCVR e a melhoria do seu jogo coletivo, sobretudo pela qualidade defensiva relevada. O maior entrosamento dos jogadores começa também a revelar-se, o que se traduz pelos resultados obtidos. Individualmente, mais uma nota positiva para a performance de Pedro Carvalhal, com 22 pontos, 7 ressaltos, 6 roubos de bola e 3 assistências.

O campeonato vai agora sofrer uma paragem para o Natal e Ano Novo, regressando no dia 7 de janeiro, com o BCVR a visitar o Mirandela BC.