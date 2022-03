Basquetebol: BCVR assume a liderança e continua invicto na série A

Vitórias diante do FC do Porto e Valongo alimentam o sonho da subida, que continua no sábado diante do Gafanha

Foi uma jornada dupla brilhante. Depois de 4 vitórias consecutivas fora de portas, a equipa sénior do Basket Club de Vila Real recebeu o FC do Porto e o NCR Valongo, conquistando 2 triunfos absolutamente vitais para acalentar o sonho da subida de divisão. De bónus, a equipa vila-realense continua invicta nesta fase da prova e lidera agora a Série Norte A do Campeonato Nacional de Basquetebol da 2.ª Divisão.

Na primeira partida disputada no dia 25 de março, o BCVR venceu o FC do Porto (Sub-23) por 64-55. O jogo diante do FC do Porto, como já se antevia, foi de grau de dificuldade elevado. Com ambas as equipas a lutarem diretamente pela liderança, o equilíbrio da partida foi repartido, com o FC do Porto a ter um domínio na primeira parte do encontro. Mas mais uma vez, os Lobos mostraram a sua raça e foram capazes de recuperar da desvantagem e deram a volta ao marcador, fechando os caminhos do seu cesto com maestria e com o apoio entusiástico de um público que coloriu o Pavilhão dos Desportos de Vila Real. O BCVR, orientado por Marco Teixeira e António Cortinhas, alinhou com Pedro Carvalhal, Francisco Dias, João Pavão, Rodrigo Fonte, Rui Sousa, Carlos Vilela, Gabriel Borges, Lucas Costa, Rodrigo Vilela, Alexandre Monnet, Rodrigo Lima e Gonçalo Cruz. Parciais: 14-14; 16-20; 16-09; 18-12.

No segundo jogo do fim de semana, o BCVR recebeu e bateu o NCR Valongo por 55-40. Apesar de ter controlado uma boa parte do encontro, os Lobos tiveram que lidar com a réplica dos valonguenses em determinados momentos da partida. Mas um segundo período quase irrepreensível chegou garantiu um pecúlio pontual importante para a gestão do jogo. A lesão de Pedro Carvalhal acabou por ser a nota mais negativa do encontro, retirando o fulgor dos vila-realenses. Mas a vitória acabou por surgir com naturalidade, apesar deste revés. Orientado por Marco Teixeira e André Oliveira, o BCVR alinhou com Pedro Carvalhal, Francisco Dias, Rodrigo Fonte, José Benídio, Rui Sousa, Carlos Vilela, Gabriel Borges, Lucas Costa, Rodrigo Vilela, Alexandre Monnet, Rodrigo Lima e Gonçalo Cruz. Parciais: 15-14; 13-04; 14-14; 08-13. Na próxima jornada, a disputar no dia 2 de abril no Pavilhão dos Desportos de Vila Real, às 21 horas) o BCVR enfrenta o GD Gafanha, equipa que luta também pela subida de divisão, num jogo eletrizante e de alta importância para o futuro dos Lobos, e no qual se espera casa cheia para apoiar Vila Real.