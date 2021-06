Basquetebol: BCVR está na final da zona norte do Campeonato Nacional

Lobos bateram o Gafanha e sonham agora com a subida à Primeira Divisão

De forma espetacular, a equipa sénior do Basket Club de Vila Real (BCVR) fez história neste fim de semana, ao superar no playoff o GD Gafanha da Nazaré. Um resultado sensacional, que vai permitir ao clube vila-realense participar, conjuntamente com o FC Gaia, Juvemaia e Anadia FC, na tão ambicionada fase final da zona norte do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão (CNB 2). A final disputa-se já no próximo fim de semana (26 e 27 de junho) e os dois finalistas desta final garantem a subida ao Campeonato Nacional da 1.ª Divisão da próxima época.

Quanto aos dois jogos deste playoff, disputados no fim de semana de 19 e 20 de junho, destaque para o facto do BCVR ter decidido a sua classificação no segundo jogo desta meia-final, no Pavilhão do Gafanha, o que veio abrilhantar mais ainda o feito dos Lobos. No primeiro jogo da jornada, disputado no Pavilhão da Escola Diogo Cão por problemas técnicos no Pavilhão da Escola Morgado de Mateus, o jogo terminou com um empate por 57-57, o que revela o equilíbrio entre as duas equipas. Este desfecho remeteu a decisão para o dia 20 de junho, na Gafanha, o que se antevia como uma tarefa difícil face ao valor revelado pelo adversário.

Mas contrariando todas as expetativas iniciais, os Lobos partiram para esta partida decisiva a todo o gás, mostrando a sua hercúlea determinação para levar de vencido o seu oponente. E foram premiados pelo seu esforço e pela boa qualidade do basquetebol praticado, o melhor de toda a época desportiva. Com uma excelente atitude competitiva e corrigindo alguns aspetos ofensivos e defensivos do primeiro jogo, os vila-realenses surpreenderam o Gafanha e nunca perderam o controlo da partida, mantendo sempre uma vantagem pontual que se mostrou valiosa na gestão da partida. No último período do encontro, os vila-realenses acabaram por dominar o marcador e dilataram a sua vantagem, cerceando desta forma qualquer possibilidade do Gafanha poder discutir a vitória. No final foi a festa para os Lobos, que foram os justos vencedores do playoff e que superaram assim a primeira etapa do sonho da subida de divisão. Agora resta continuar a trabalhar para o sonho.

Sob o comando do Treinador Carlos Areias, fizeram parte desta sensacional campanha os jogadores: Ricardo Sousa, Paulo Subtil, Tiago Rodrigues, Bruno Martins, Miguel Almeida, Pedro Carvalhal, Pedro Pereira, José Benídio, Rafael Matos, Rodrigo Fonte, Luís Carvalho, José Veiga, Lucas Costa, Eduardo Lima, André Carvalho, Miguel Romão, João Pavão, Luís Álvaro, Francisco Sousa, Raphaël Silva.