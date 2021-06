Basquetebol: BCVR perde para a JuveMaia e não consegue a subida à Primeira Divisão

JuveMaia 56-47 Basket Club de Vila Real

A equipa sénior do Basket Club de Vila Real (BCVR) deixou fugir a possibilidade de ascender ao Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de basquetebol (CNB1), ao ser derrotado pela JUVEMAIA por 56-47, na primeira partida da final four da zona norte, disputada em Ílhavo. No segundo jogo da final, o FC Gaia venceu o Anadia e assegurou a segunda vaga da final da zona norte e garantindo igualmente o seu lugar na CNB 1 da próxima época.

Como era esperado e que acaba por se traduzir no marcador da partida, o jogo foi muito equilibrado e discutido. O começo da partida revelou um grande nervosismo de ambas as equipas, que se mostraram mais competentes a defender do que a atacar. Foi preciso esperar cerca de 3 minutos para ver o primeiro cesto da partida, o que revela o predomínio das defesas e o desacerto do lançamento. A toada da partida não se alterou no segundo período, apesar de um ligeiro ascendente da equipa maiata e o melhor aproveitamento ofensivo, que permitiu alcançar uma vantagem de 8 pontos ao fim da primeira parte.

No regresso dos balneários para a segunda parte, a história do jogo não sofreu mudanças significativas. No início do terceiro período voltou o desacerto ofensivo das 2 equipas, que passaram mais de 5 minutos sem qualquer ponto. A pontuação de ambos os conjuntos foi baixa e o tempo jogou a favor dos maiatos, que foram controlando os acontecimentos. Os vila-realenses acabaram por acusar algum nervosismo e os erros foram se acumulando, o que acabou por deixar a sensação de que noutras condições, o jogo poderia pender a seu favor.

Na equipa do JUVEMAIA, destaque para Rachine Ribeiro (16 pontos, 12 ressaltos, 1 assistência, 1 roubo de bola), enquanto do lado transmontano o sinal mais pertenceu a Pedro Carvalhal (16pontos, 9 ressaltos, 4 assistências e 4 roubos de bola).

Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste (Ílhavo)| 26/06/2021

Parciais: 22-18 | 11-07 | 11-11 | 12-11

BCVR: Pedro Carvalhal (16), Ricardo Sousa, Miguel Almeida, Rodrigo Fonte, Miguel Romão (5), Luís Álvaro, Bruno Martins (2), Tiago Rodrigues (9), João Pavão, Pedro Pereira (15), Lucas Costa e Rafael Matos.

Treinador: Carlos Areias