Basquetebol: BCVR vence o líder FC Porto e persegue a liderança na CNB2

Lobos fazem jogo de grande competência e chegam ao 2.º lugar do Grupo

Ficha do Jogo | Basket Club de Vila Real 76 – 64 FC Porto-Sub-23

Pavilhão dos Desportos de Vila Real | 27/11/2021

Parciais: 22-11 | 13-07 | 17-03 | 14-22

BCVR: Pedro Carvalhal | cap. (20 pt), Rodrigo Fonte, Tomás Macedo, José Benídio, Ricardo Sousa (5 pt), Carlos Vilela (11 pt), Alexandre Monnet, Gabriel Borges, Miguel Almeida (5 pt), Rodrigo Vilela (20 pt), Rodrigo Lima (13 pt), Lucas Costa (2 pt). Treinador: Ricardo Stringfellow. Adjunto: Marco Teixeira

FC Porto: Silva, T. (7), Ascenção, F., Silva, L., Nuno, D. (6), Moreira, L. (4), Mota, C. (4), Santos, P., Almeida, T. (26), Santos, S., Rocha, F. (5), Machado, P. (12). Treinador: Matos, A.

Depois de um início de campeonato difícil, titubeante e pouco promissor, o Basket Club de Vila Real (BCVR) começou finalmente a engrenar o seu jogo coletivo e deu sinais inequívocos da qualidade desse trabalho, ao derrotar o FC do Porto/Sub-23, líder do Grupo C Norte do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão (CNB2), por expressivos 76-64.

O BCVR conta nesta época de 2021/22 com uma equipa renovada, com jogadores muito jovens (a esmagadora maioria sub-23), formados essencialmente no clube e tendo ainda um reforço de peso (Rodrigo Lima, atleta da formação do BCVR e da Seleção Nacional, com passagem na Liga principal do país), que regressou a casa e juntou-se assim a outros valores formados no Clube.

Entraram bem os Lobos. Revelando uma evolução muito acentuada do seu jogo coletivo e concentrados defensivamente, o BCVR soube conter o ímpeto inicial dos Dragões e o jogo manteve-se equilibrado no marcador. No final da primeira parte, uma vantagem pontual de 6 pontos dava conta desse equilíbrio (37-31).

No início da segunda parte, o cariz do jogo alterou-se. Os Lobos entraram muito fortes no terceiro período e conseguiram aumentar vantagem pontual para 14 pontos, o que deu maior conforto para a abordagem ao último período do encontro.

Vitória justa dos Lobos, que desta forma conseguiram ascender ao segundo lugar do grupo, a um ponto do líder, que continua a ser o FC do Porto. Contudo, os Lobos têm um jogo a menos disputado, o que deixa em aberto a luta pela liderança do Grupo.

Destaque para todo o coletivo, que assumiram as suas responsabilidades quando chamados ao jogo. Individualmente, destaque para Pedro Carvalhal (20 pontos e 3 assistências), Rodrigo Vilela (20 pontos e 3 ressaltos), Miguel Vilela (11 pontos e 9 ressaltos) e Rodrigo Lima (13 pontos, 3 ressaltos e 3 roubos de bola).

O público também deu o ar de sua graça no Pavilhão dos Desportos de Vila Real. Com um recinto a abarrotar (506 assistentes), apoiou incessantemente o BCVR e constituiu uma moldura humana mais significativa do que em muitos jogos de futebol, numa noite fria de inverno. Estes são apenas alguns dos sinais reveladores da vitalidade do basquetebol em Vila Real.

Resultados do Fim de semana desportivo

Para além dos Seniores, várias equipas do BCVR estiveram em competição no fim de semana. A Equipa de Iniciadas (Sub-14) continua a manter o seu percurso vitorioso no Campeonato Regional, com nova vitória retumbante diante do Mirandela BC. No escalão de Cadetes Masculinos (Sub-16), o BCVR deixou escapar a possibilidade de assegurar desde já o título regional e a respetiva vaga no Campeonato Nacional, com a derrota sofrida em Vila Pouca de Aguiar. Por último, uma nota para a primeira participação do BCVR nas concentrações de Minibasquete, realizada em Vila Pouca de Aguiar. Um início sempre saudado pelo Clube, que representa a renovação e o futuro da modalidade.