Basquetebol: BCVR vence Vagos e continua invicto e imbatível fora de portas

FC do Porto (25/3) e Valongo (27/3) são os próximos desafios

O Basket Club de Vila Real conquistou o seu terceiro triunfo consecutivo na segunda fase do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Basquetebol, agora diante da AD Vagos, por 59-61 (parciais: 17-13; 18-12; 17-16; 07-20), contando por vitórias os 3 jogos até agora disputados nesta fase da prova. Depois do adiamento na semana passada do seu jogo com o FC do Porto em casa, o BCVR continuou a sua caminhada com novo jogo fora de casa, agora diante do Vagos. O próximo fim de semana será de jornada dupla, com 2 jogos em casa. Na sexta-feira (25 de março), o BCVR recebe o FC do Porto no Pavilhão dos Desportos às 21:30 horas. No domingo (27 de março) os Lobos recebem o NCR Valongo, no mesmo local, às 18:30 horas. Mais uma vez, um jogo dramático para as cores vila-realenses, que só conseguiram respirar de alívio no final do encontro. A história do jogo resume-se a 3 períodos dominados pelos vaguenses, que beneficiaram da apatia defensiva dos Lobos, que entraram apáticos no jogo e a cometerem muitos erros ofensivos e com uma atitude defensiva pouco sólida. Quando poucos acreditavam numa reviravolta, os Lobos enfim acordaram no quarto e último período e com uma atuação mais consistente a defender, conseguiram uma vitória sofrida e muito importante na sua campanha do Grupo Norte A. O Basket Club de Vila Real alinhou com Pedro Carvalhal (13p), Lucas Costa (3p), Alexandre Monnet, Rodrigo Lima (13p), Francisco Dias (11p), Rodrigo Fonte, Carlos Vilela (10p), Gabriel Borges (2p), Rodrigo Vilela (6p) e Gonçalo Cruz (3p). Treinadores: Marco Teixeira e André Oliveira.