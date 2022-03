Basquetebol feminino: BCVR assume a liderança na Taça Nacional

Triunfo diante do FC Vizela garante o topo do Grupo Norte A é o destaque da jornada

As Lobas do BCVR receberam e venceram no sábado (26 de março) o FC de Vizela. A vitória alcançada por números expressivos (58-38) lança a candidatura do BCVR na luta pela passagem à fase seguinte da Taça Nacional. Com este resultado, as Lobas assumiram a liderança do Grupo Norte A, contando por vitórias os 2 jogos até agora disputados. Apesar de alguns contratempos, as Lobas dominaram com tranquilidade toda a partida e os resultados dos parciais revelam esse domínio (15-10; 13-11; 15-06; 15-11).

A equipa, orientada por António Cortinhas, alinhou com Ana Sampaio, Francisca Marinho, Leonor Rodrigues, Inês Feliciano, Raquel Queirós, Margarida Monteiro, Mafalda Minhava, Maria João Pádua, Lara Lopes e Floor Weustink. Na próxima jornada, o BCVR recebe o CB de Viana, no dia 3 de abril, às 18:30 horas, no Pavilhão dos Desportos de Vila Real.